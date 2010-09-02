Тест ДНК опроверг отцовство президента Парагвая

Президент Парагвая Фернандо Луго не является отцом трехлетнего сына Дамианы Ортензии Моран Амарильи Хуана Пабло, подавшей в суд иск о признании отцовства. Об этом свидетельствуют первые данные исследования образцов ДНК Луго и его предполагаемого ребенка. Итоги теста являются предварительными, однако они вызвали удивление Моран Амарильи. Тем не менее женщина отметила, что хочет дождаться результатов второй и третьей серии тестов, которые станут известны в течение месяца, сообщает Lenta.ru. Напомним, Фернандо Луго оставил церковную деятельность ради политической карьеры, однако он говорил, что не собирается жениться и планирует вести аскетический образ жизни. В 2008 году он был избран президентом Парагвая. В настоящее время он временно отошел от исполнения своих обязанностей в связи с онкологическим заболеванием. Хуан Пабло является уже третьим ребенком, отцовство которого приписывают бывшему епископу Фернандо Луго.