Лукашенко поменял свою дату рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял официальную дату своего рождения. Теперь его именины будут праздновать на день позже - 31 августа. Информация о новой дате рождения появилась на сайте президента, хотя все официальные поздравления Лукашенко получил 30 августа. Информационные агентства страны, в том числе правительственное агентство БЕЛТА, сообщали 30 августа, что в свой день рождения Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Гомельской области. Журналисты обратились за разъяснениями в пресс-службу президента. «Дата рождения президента не менялась. Кто вам сказал, что его день рождения 30 августа? Он всегда был 31 августа. И всегда в биографии на сайте главы государства была указана именно эта дата», - ответили в пресс-службе. Однако, как пишет российская служба «Би-би-си», есть копии интернет-страниц, на которых видна прежняя дата рождения Александр Лукашенко - 30 августа. С этой датой также есть книги и буклеты с биографическими сведениями о Лукашенко. Вчера днем информационное агентство БелаПАН внесло ясность, разместив сообщение следующего содержания: «Как сообщил информационной компании БелаПАН источник в администрации президента, суть в том, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь с 30 на 31 августа, а если точнее, то после полуночи. В 50-е годы в роддомах в сельской местности, разумеется, никто с cекундомером не стоял и точное время рождения ребенка, вплоть до часа, не отмечалось. Вот новорожденного и записали на 30 августа, по дате поступления роженицы в роддом». Блогер Malishevsky обнаружил в среду, что новую дату своего рождения президент Белоруссии указал в анкете при переписи населения в октябре прошлого года. Этот факт подтверждает фото президентской анкеты, распространенное в интернете.