РФ передаст Польше собрата разбившегося под Смоленском самолета

Самарский авиационный завод «Авиакор» завершил капитальный ремонт самолета Ту-154М для правительства Польши. Это точно такой же самолет, на котором 10 апреля под Смоленском разбились президент Польши Лех Качиньский и все высшее руководство страны. Контракт на ремонт двух авиалайнеров для Польши был заключен еще за год до трагедии, сообщает «Коммерсант-Украина». Как уточнили в холдинге «Русские машины» (в него входит «Авиакор»), капитальный ремонт Ту-154М уже завершен, сейчас проводятся его летные испытания. Как и разбившийся под Смоленском собрат из семейства Ту-154М с бортовым номером 101, этот самолет с бортовым номером 102 (заводской номер 90A862) был собран в Самаре в начале 1990-х годов для нужд ВВС Польши (разбившийся Ту-154М был выпущен 29 июня 1990 года). Президентский борт №101 проходил капитальный ремонт в мае-декабре прошлого года. В рамках контракта специалисты «Авиакора» проверили все системы самолета, провели капитальный ремонт трех двигателей, а также обновили интерьер салона. В «Русских машинах» сообщили, что после апрельской авиакатастрофы параметры ремонта не менялись, то есть на втором Ту-154М сохранена отделка класса «люкс». В холдинге подчеркивают, что предъявлять претензии к качеству отремонтированных Ту-154М польская сторона не вправе. «Эксперты, расследовавшие трагедию 10 апреля, пришли к выводу, что техническое состояние самолета не могло быть причиной аварии», – подчеркивают в компании. Как заявил депутат польского сейма Тадеуш Ивинский, «к самой машине Ту-154М никто в Польше претензий не предъявляет – все говорят, что машина была исправной и хорошей». Однако, по его словам, вряд ли президент Коморовский будет летать на отремонтированном в Самаре самолете – пока что глава государства летает на арендованном Embraer, но канцелярия президента Польши уже объявила тендер на закупку нового борта №1. «Причины тут, скорее всего, эмоциональные», – полагает Ивинский. Он не исключает, что собрат разбившейся под Смоленском машины в итоге все же будет востребован властями страны, но летать на нем будут не президент и премьер, а чиновники рангом пониже.