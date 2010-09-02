За сутки в Украине пожар съел имущества на 6 млн грн

В Луганской области до сих пор ликвидируют пожар, который начался днем 1 сентября поблизости с. Успенка Лутугинского района на территории Ивановского лесничества, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС. Возгорание сухой травы на площади 5 гектаров возникло в 13.35. Площадь пожара быстро увеличивалась в связи с погодными условиями (высокая температура, сильный ветер), в результате чего возник верховой пожар смешанного леса на площади 4 гектара и низовой на площади 4 гектара. В 20.15 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС и силами Ивановского лесничества пожар был локализован. Отдельными ячейками возгорания уничтожены 8 гектаров смешанного леса и 20 гектаров сухой травы. По состоянию на утро сегодняшнего дня ликвидация отдельных ячеек горения травы на общей площади 4 гектара продолжается. Всего к ликвидации пожара были привлечены 91 человек и 31 единица техники. По оперативным данным МЧС, за прошлые сутки зарегистрированы 362 пожара, в том числе в жилищном секторе 102 пожара, на которых обнаружены тела 6 погибших человек. Кроме этого, возникло 8 пожаров на предприятиях и 11 пожаров на транспорте. Огнем уничтожены 36 зданий. Ориентировочные убытки от пожаров составляют 6 млн 259 тыс. грн.