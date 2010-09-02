Китайцам для покупки мобильного понадобится паспорт

Сегодня в Китае вступили в действие новые правила покупки мобильных телефонов. Теперь, совершая покупку, китайцы должны предъявить удостоверение личности. Точно также должны зарегистрироваться все, кто уже пользуется мобильным телефоном, пишет сегодня «The Wall Street Journal». Китайские власти уже много лет обсуждали регистрацию как пользователей мобильников, так и пользователей интернета. Большинство мобильных пользователей в Китае использовуют предоплату, которая не требует от них предъявить удостоверение личности. По данным исследовательской фирмы Nielsen, 87% китайских абонентов мобильной связи используют предоплаченные тарифные планы, тогда как в США этой услугой пользуются менее 20%. Правительство Китая говорит, что анонимность провоцирует спам и мошенничество, которые действительно широко распространены. Но анонимности также позволяет людям делиться мыслями по поводу политики в стране или подшучивать над официальными лидерами. В настоящее время в Китае более чем 814 млн мобильных абонентов, и ежемесячно появляется около 5 тыс. новых. Для многих китайских пользователей мобильных телефонов являются основным средством самовыражения, общения и получения новостей. Все большее число китайцев заходит в Интернет только через свои телефоны, потому что они являются более доступными, чем персональные компьютеры.