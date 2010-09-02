Аахенскую премию мира вручили антирасистам и католику

Аахенскую премию мира в этом году вручены немецкому антирасистскому обществу и католику - защитнику прав человека из Перу. Об этом сообщает «Немецкая волна». Группа по борьбе с расизмом Феникс (Phoenix) из Дуйсбурга, а также перуанский священник Марко Арано получили награду за пропаганду и работу на местах. «И те, и другие уважают человеческое достоинство. Мы хотим помочь им в выполнении этой работы», - сказал Карл Хайнц Оттен, председатель комитета премии, на церемонии в Аахене. Марко Арана - католический священник из Перу, который в течение 20 лет ведет кампанию против экологического ущерба от крупнейшего золотого рудника в стране и защищает фермеров, чьему здоровью был причинен вред. Он сказал, что хочет запустить в 2011 году на президентских выборах в Перу движение «За мирный путь в борьбе за права человека и окружающей среды». Аахенская премия мира присуждается ежегодно организациям и лицам, которые провели «исключительную работу в направлении мира и международного взаимопонимания». Сумма награды - 2000 евро.