НАТО может открыть в Таджикистане антитеррористический центр

В Таджикистане может появиться центр НАТО по борьбе с терроризмом. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Центральной Азии и Кавказа Роберт Симмонс, сообщает «Коммерсант». Возможные слухи о появлении в Таджикистане американских военных поспешил пресечь помощник госсекретаря США Роберт Блейк. После переговоров дипломат с ходу заявил, что у США «нет планов по созданию в Таджикистане военной базы». Между тем в Москве отмечают повышенное внимание стран НАТО и США к Центрально-Азиатскому региону. «Различные миссии и центры подготовки являются одним из способов присутствия США и их союзников в той или иной стране, — сказал постпред РФ при НАТО Дмитрий Рогозин.— К нам почти из каждой республики Центральной Азии поступает информация о том, что НАТО ведет переговоры с ними о возможности открытия там своих центров. Но информация эта требует проверки. Мы все отслеживаем и анализируем. Я считаю, что к этому следует относиться со всей серьезностью». Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что если альянс выберет в качестве страны для открытия антитеррористического центра Таджикистан, то наиболее удобными потенциальными площадками для появления там натовских борцов с терроризмом являются Куляб и военный аэродром Айни близ города Гиссар неподалеку от Душанбе. Правда, к последнему объекту давно проявляет интерес Москва, которой таджикские власти еще в 2004 году пообещали впустить на аэродром российских летчиков. По словам Грозина, если НАТО попытается проникнуть в Айни, Россия воспримет это крайне негативно. Впрочем, эксперт считает маловероятным возникновение российско-натовского конфликта из-за Айни. «Скорее всего, желания наступать на пятки России у НАТО нет. Это подтверждает и спокойная реакция РФ на слова Симмонса. Более того, складывается впечатление, что Москва и Вашингтон поделили между собой Центральную Азию и возможности своего присутствия здесь, — полагает он.— Когда американцы выйдут из Афганистана, они постараются перенести оттуда инфраструктуру, чтобы совсем не уходить из региона. Наверняка появятся объекты, которые нельзя будет в полном смысле назвать базами. И такое впечатление, что Москва не против».