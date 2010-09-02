Россияне хотели контрабандой поставлять дизтопливо в Украину

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел в Донецке (Ростовская область, Россия) совместно с коллегами из управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области в среду задержали 11 человек при попытке проложить подземный трубопровод для контрабанды дизельного топлива в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления внутренних дел по Ростовской области, информируют Українські Новини. Милиции стало известно, что на территории бывшей обогатительной фабрики в Донецке, находившейся в аренде у местного предпринимателя, с августа проводятся работы по прокладке незаконного трубопровода. Для этого использовалась специальная землеройная трубопроводная машина. Работы по бурению проводились в вечернее и ночное время суток. В ночь на 1 сентября на территорию базы вошли сотрудники правоохранительных органов. Бурением на тот момент занимались 11 человек-жителей Донецка. Они подтвердили, что выполняют работы по прокладке трубопровода, однако назвать организатора процесса затруднились. Милиция направила материалы дела в таможенные органы для принятия решения. Кроме того, правоохранительные органы во дворах различных домовладений на территории Донецка обнаружили 2 подземных незаконных трубопровода, к которым была присоединена электрическая помпа. От частных подворий каждая такая потайная труба тянулась под полем и через границу России с Украиной. Трубопроводы использовались для контрабандной перекачки горюче-смазочных материалов. Длина каждого составила около 1 км. Оба трубопровода были демонтированы с помощью экскаватора. В настоящее время российская милиция устанавливает владельцев домовладений.