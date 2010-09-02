Береговая оборона Украины передислоцировалась: готовятся к учениям (ФОТО)

Войска береговой обороны ВМС ВС Украины передислоцировались на полигон в Крыму. Военные готовятся в тактическим командно-штабным учениям «Взаимодействие-2010». Об этом сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства обороны Украины. Более 500 военнослужащих и 75 единиц военной техники прибыли на полигоны «Ангарский» и «Опук» в Крыму. В сообщении отмечается, что все передвижения военных частей происходят с соблюдением чрезвычайных мер безопасности «с учетом требований Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, руководства Министерства обороны». «Взаимодействие-2010» - комплекс командно-штабных учений, к которым привлекаются части и соединения всех видов и родов войск и специальных войск ВС Украины. Активная фаза учений запланирована для проведения на сухопутных и морских полигонах с 15 по 30 сентября. Ожидается, что в учениях будут задействованы около 7 тыс. военнослужащих. Фото: пресс-служба Минобороны