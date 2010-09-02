Милиция таки уволила гаишника-матерщинника

Федор Шкаберин, который на посту инспектора джанкойской ГАИ нецензурно выражался в адрес водителя автомобиля, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу крымской милиции. «18 августа в сети Интернет появился материал о нетактичном поведении сотрудника джанкойской ГАИ Шкаберина при общении с участником дорожного движения. По результатам проверки за грубое нарушение служебной дисциплины и непрофессиональные действия во время несения службы, компрометирующие сотрудника милиции, капитан милиции Шкаберин уволен из органов внутренних дел», - говорится в сообщении. Напомним, в Интернете появился видеоролик, в котором Шкаберин набросился с нецензурными выражениями и угрозами на автомобилиста. Видео ролика можно просмотреть здесь.