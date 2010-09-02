Рынок телерекламы вырастет на четверть - эксперт

Объем рынка телерекламы в текущем году должен возрасти на 20-25% по сравнению с предыдущим, 2009 годом. Об этом заявил руководитель проекта «МедиаБизнес» Ярослав Наумов, сообщает «Зеркало недели». «Объем рынка телерекламы в 2009 году составил 1,8 млрд. гривен. Годом раньше эта цифра варьировалась в пределах 2,4 млрд. Что же касается года текущего, то есть надежды, что подъем будет заметен — и составит около 20—25% роста по отношению к 2009-му. Многие украинские телеканалы в новом сезоне все активней выставляют премьерные, часто дорогие, телепродукты…», — прокомментировал ситуацию на рынке Наумов. По информации эксперта, в данный момент в Украине зарегистрировано шесть сотен различных телеканалов. «Можно говорить о 150 украинских каналах, которые развиваются, — сообщил Наумов. — Не все из них «при полной боевой амуниции». Есть три десятка каналов, которые в «группе рейтинга» — с ними связаны основные замеры телесмотрения. И есть 14 каналов, которые входят в лигу «общенациональных», определяющий фактор — покрытие». При этом, по мнению эксперта, относительно большое количество «общенациональных» каналов может быть причиной ухудшения качества их продукта. «Замечу, что, например, в богатой Британии таковых «общенациональных» — меньше. Некоторые эксперты говорят, что количество таковых — распыляет их качество. К тому же по многим ударил кризис», — констатировал Наумов.