На Харьковщине обнаружили 313 снарядов времен ВОВ (ФОТО)

В Великобурлуцком районе Харьковщины, за пределами села Пролетарское, на открытой территории, местные жители нашли боеприпасы времен ВОВ. Об этом сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС. Во время обследования места находки пиротехническая группа Главного облуправления МЧС вместе с сотрудниками СБУ выяснили, что этими предметами были артснаряды калибром 122 мм. После последующей раскопки прилегающей территории из земли извлекли 313 артснарядов. 101 артснаряд вывезен в безопасное место и обезврежен. Остальные оставлены на месте находки и охраняются сотрудниками милиции.