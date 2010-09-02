Евро-2012 может остаться без автострад - The Guardian

По крайней мере часть дорог в Украине не построят к чемпионату Европы по футболу. Об этом пишет Джейми Джексон в британской The Guardian. Вместо планируемых 9 миллиардов долларов правительство решило потратить на организацию не более 7 миллиардов, следовательно, важна часть инфраструктуры так и останется на бумаге. Это уже встревожило болельщиков, которых Украина ожидает во время чемпионата в количестве 750 тысяч. «Мы отстаем от графика. Теперь мы вынуждены сосредоточиться лишь на наиболее стратегических дорогах между аэропортами, стадионами, гостиницами, соединениях с государственной границей», - сознался вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. Полный перевод этого и других материалов читайте в течение дня на «InoZMI».