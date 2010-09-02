Прогноз погоды на пятницу

3 сентября в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +15...+20 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов. В Моршине местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов. В Трускавце местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18 градусов. В Сваляве местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус. В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +19...+24 градуса. В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +19...+24 градуса. В Ялте без существенных осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов. 2 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +21...+26 градусов, в Днепре возле Киева +20 градусов.