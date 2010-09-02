В Москве началась Международная книжная выставка-ярмарка: наши уже там

В Москве открылась ХХІІІ Московская международная книжная выставка-ярмарка, сообщили «Главреду» в пресс-службе Кабинета Министров. Участие украинских издателей в ней обеспечивает Госкомтелерадио, представляя на выставке Национальный стенд Украины. В этом году украинская экспозиция расположена на выставочной площади размером 24 кв. м. На ней представлены книги, выпущенные по бюджетной программе «Украинская книга» в 2009 году, а также издания, предоставленные для экспонирования издательствами и издательскими организациями из всех регионов Украины. В программе московской выставки запланированы несколько мероприятий при участии Украины. В частности, сегодня состоится День украинской книги, в рамках которого будет презентована Национальная экспозиция «Книги Украины», а также издания, вышедшие в 2009 году по программе «Украинская книга». Также сегодня в рамках выставки пройдет торжественная церемония празднования 500-летнего юбилея со дня рождения первопечатника Ивана Федорова. Украинская делегация планирует провести встречи с менеджерами других международных книжных выставок-ярмарок, в частности Германии, Польши, Болгарии но др. Отдельно запланирована встреча руководителей с работниками Посольства Украины в РФ, на которой планируется обсудить пути содействия реализации украино-российских книгоиздательских проектов, укрепление позиций отечественных субъектов издательского дела на книжном рынке России, а также состояние выполнения Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в отрасли информации, подписанного 27.02.98 в Москве.