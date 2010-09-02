Из-за ДПСника, сбившего женщину, «полетели головы» четырех чиновников ГАИ

Начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области получил предупреждение от министра внутренних дел Анатолия Могилева, а несколько руководителей областного уровня уволены с занимаемых должностей в связи с ДТП, совершенным инспектором дорожно-патрульной службы в Волновахе Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Как рассказала в четверг на брифинге в Киеве пресс-секретарь министра внутренних дел Украины Ирина Шинкаренко, по факту ДТП Главное управление МВД Украины в Донецкой области провело служебную проверку, по результатам которой были приняты решения о наказании сотрудников милиции. Вместе с тем, по ее словам, Могилев счел принятые по результатам проверки решения слишком мягкими и «подписал указ о наказании виновных в совершении этого ДТП». В частности, по словам пресс-секретаря, с занимаемых должностей уволены командир и заместитель командира Волновахского взвода ДПС, начальник отдела кадров областного ГАИ, а также заместитель начальника управления ГАИ в области. Кроме того, еще трех сотрудников милиции привлекли к дисциплинарной ответственности. «Начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области получил предупреждение от министра внутренних дел», - сообщила Шинкаренко. Напомним, авария произошла в понедельник, 30 августа, примерно в 10:30, на автодороге Новотроицкое-Новоигнатьевка (Волновахский район). Инспектор ДПС, возвращаясь со службы домой, сбил жительницу села Новоигнатьевка. От полученных травм женщина скончалась.