Учебники по истории были переписаны «по звонку сверху» - Вьятрович

Притянутые за уши изменения в программу, на основе которых чиновники от образования заставили авторов переписывать учебники, не оформлены приказом. Точно так же, вопреки переходу на 11-летнее образование, на сайте МОН невозможно найти программу по истории для школы - там, где она должна быть, есть только файлик с программой для пятиклассников. Об этом пишет историк Владимир Вьятрович в статье «Back to USSR, или Искусство вытынанки из учебника истории» для ТСН. «Изменения в школьные программы истории вносятся периодически, - рассказывает ученый. - При этом процедура внесения изменений достаточно продолжительна. Ей предшествуют широкие дискуссии в научных кругах и уже по их результатам следуют бюрократические шаги Министерства образования». Последние изменения в программу 2009 года были утверждены именно таким образом: после продолжительных публичных дискуссий, совещаний при участии почти трехсот историков и учителей из всей Украины. Проект изменений после рассмотрения Коллегией МОН до подписания приказа министра прошел еще и двухмесячное общественное обсуждение. Вьятрович отмечает, что сейчас школьной программы по истории нет на сайте министерства. Здесь в числе программ по другим предметам размещен только некий текст, похожий на программу, да и то лишь для 5 класса. Этот текст никогда не обсуждался публично. Нигде не сообщали о его рассмотрении Коллегией МОН и никто не видел приказа министра. «По звонку сверху учебники были «адаптированы» к незаконной программе», - объяснил Вьятрович. «Но изменение объема материала, изучаемого в определенном классе, - продолжает историк, - не предусматривает административного изъятия явлений, государств, движений, фигур или даже годов и десятилетий из нашего прошлого. Кажется, что вопреки пафосу министра образования, выйти с «новыми» подходами к истории на публичное профессиональное обсуждение он боится». «Такие шаги министра образования Дмитрия Табачника имеют свое название - это элементарная цензура», - подытожил историк. Напомним, вчера во время посещения праздника Первого звонка в одной из киевских школ Президент Виктор Янукович заявлял, что историю переписывать нельзя.