Правоохранители закрыли адвоката пропавшего журналиста в его же доме

Адвоката газеты «Новый стиль», где работал исчезнувший журналист Василий Климентьев, Вячеслава Измайлова силовые органы заблокировали в собственной квартире. Об этом в четверг сообщил журналист Александр Акименко со ссылкой на заместителя главного редактора газеты «Новый стиль» Петра Матвиенко, прибывшего на место события первым. По словам Матвиенко, в 8 часов утра домой к юристу пришли трое в штатском в сопровождении 4 беркутовцев. Они проникли в прихожую квартиры, сломав внешний замок, пишет Украинская правда. По данным, которые предоставил Измайлов через домофон, среди зашедших есть следователь УВД полтавской области Светлана Лоскот, которая ведет дело, к которому он якобы причастен. Вместе с тем неизвестно, в качестве кого проходит Измайлов, и чего именно касается это дело. Следователь ссылается на постановление суда, которое ни Измайлову, ни журналистам не демонстрируют. Кроме того, из-за подозрений в том, что следователи подбросили в квартиру предметы, которые могут его скомпрометировать, адвокат вызвал представителей Дзержинского райотдела милиции города Харькова, которые также прибыли на место события. Через закрытые двери слышно спор следователя и Измайлова, в котором адвокат отказывается предоставлять любые документы. По состоянию на 14:14 правоохранители собирались обыскать квартиру Измайлова.