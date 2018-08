«Индосутра» открылась пожаром

В среду, в магический день 09.09.09, в новой галерее Ольги Богомолец ярко, необычно и не без приключений открылась фотовыставка спецкора «Известий в Украине» Дмитрия Комарова по итогам трехмесячных одиночных странствий по Индии.

Эта экспедиция уже занесена в Книгу рекордов Украины, а фотопроект «Индосутра» скоро отправится в турне по стране.





Какая такая сутра?



«Все практикуем индосутру, сдаем экзамен», — шутили гости возле нового «НеАрт центра» Ольги Богомолец перед открытием фотопроекта. Вопрос — а почему собственно «Индосутра» — возникал с завидной частотой. Чтобы узнать правду, нам пришлось «отнять» у коллег-журналистов автора фотопроекта Дмитрия Комарова и потребовать расшифровку.

«Сутра — это лаконичное высказывание в древнеиндийской литературе. В сутрах излагали религиозно-философские учения древней Индии. Наша «Индосутра» — возможность своими глазами увидеть эпизоды реальной, нетуристической Индии. Хотя, как видим, это название у всех ассоциируется только с Камасутрой. Это логично», — рассуждал Дима.

В галерею подтягиваются гости. Вот президент холдинга «Главред-медиа» Виктор Шлинчак, Временный Поверенный в делах РФ Всеволод Лоскутов, пресс-секретарь посольства России Олег Гришин, актер Владимир Горянский, тележурналисты Андрей Цаплиенко (Интер) и Татьяна Гончарова (Сити), гитарист Алексей Морозов вместе с автогонщиком Алексеем Мочановым, главред «Украинской Правды» Алена Притула, знаменитый ювелир Игорь Лобортас, светская барышня Наталья Окунская и многие другие.

Комаров в красках рассказывал полковнику Евгению Кравцу из управления киевского ГАИ, как удирал на мотобайке от индийских гаишников. Управляющая стейк-хаузом «Гудман» Юлия Сычеваи дарит Комарову эксклюзивное издание «Камасутры». Мол, «Индосутра — это хорошо, но вместе с Камасутрой — лучше».



Спецэффект присутствия



Буквально за десять минут до открытия выставки в галерее начался небольшой пожар. Проблему быстро решили своими силами, церемонию пришлось немного отложить. Дым повалил прямо в зал, где экспозиция посвящена самому большому в Индии open-air крематорию — городу Варанаси. Гости отреагировали: «Ничего себе, эффект присутствия».

«Друзья, все к лучшему! Мы ощутили те же запахи, что в Индии. Атмосфера теперь реалистичнее», — начал ведущий вечера Андрей Цаплиенко. «Это дым от фотографий, которые Дима сделал на берегу реки Ганг», — продолжил Алексей Мочанов.

Цаплиенко, ведший презентацию, расспрашивал Комарова, видел ли он настоящие храмы Камасутры — и все выслушали забавную историю.

Оказывается, эротические настенные скульптуры индийцы советуют искать в городе Каджурахо, куда Дима почти сутки добирался на страшных старых автобусах. Но когда прибыл — картину увидел не вполне самобытную: эдакий «рафинированный», ухоженный ботанический сад. Настенная лепка храмов Шивы действительно потрясающая, вот только «жестких» эротических сцен не найти. Комарова спас полицейский, подошедший с вопросом: «Do you want to see penis?» Комаров махнул рукой: «Показывай…» Человек в погонах принялся отсчитывать ряды скульптур на стене храма: «Вон, смотри, десятый ряд, четырнадцатая фигурка». Там, правда, изображалась яркая любовная сцена. В оплату полисмен попросил у спецкора украинскую монетку. «Ясно, что за наши деньги в Индии показывают», — решили в зале.



Увидеть все и уцелеть



Далее Цаплиенко выяснял у главреда «Известий в Украине» Янины Соколовской, какая работа ей особенно понравилась. Оказалось, это фото с парящим над Гангом мальчиком. Она напомнила летящих любовников художника Марка Шагала.

Следующей на правах хозяйки галереи выступила Ольга Богомолец, поддержавшая фотовыставку «Индосутра». Ольга рассказала, что новая галерея называется «НеАрт центр», и выставляться здесь будет «больше чем искусство».

Главным номером и сюрпризом вечера стал гитарный проект Алексеев Морозова и Мочанова. Выступление, в котором прозвучала и песня о Непале, провели при технической поддержке единственного на Украине Гитарного дома и официальных представителей производителей инструментов Taylor, Ramirez, PRS и Alhambra - Сергея Семенова и Макса Подзина. Пока настраивали гитары, Мочанов пояснял: «Димка — сумасшедший человек. У меня дома единственное «украшательство» на стене — его фото из Непала, ради которого этот ненормальный две недели тащился на высоту 5500 метров, чтоб снять восход над Эверестом». А на этот раз он сделал 70 000 фото, чтобы отобрать 66 для нынешней выставки.

Кстати, на презентацию Комаров принес «боевую карту», с которой путешествовал все три месяца, отмечая маркером пройденный маршрут. Картинка впечатляющая — карта изрисована от северной до самой южной точки. Уидев ее, индийцы в поездах не верили своим глазам: за всю жизнь столько объездить не успели. Продолжился вечер фуршетом от Торгового дома Шереметьева.



Андрей Цаплиенко: расширяйте сознание



— Эти фотографии позволяют человеку не только по-другому увидеть Индию, это некий момент расширения собственного сознания. К сожалению, такие выставки большая редкость. Кстати, на телевидении примерно та же ситуация. Увы, спрос на продукцию о путешествиях упал. И связано это с тем, что люди в нашей стране слишком озабочены политикой и собственными проблемами. А телевидению просто не хочется тратить деньги на сомнительные с точки зрения менеджмента и заработка проекты. Однако познавательные фильмы о поездках и приключениях, где ты видишь реальную жизнь в экзотических местах, очень важны и нужны. Именно такие программы позволяют понять: мир не заканчивается на российско-украинской границе. Главное в жизни — не цена на газ и даже не то, кто станет следующим президентом Украины. Нужно удивляться и познавать —так расширяется сознание».