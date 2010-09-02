На съезде в «Артеке» собрались лучшие школьники

Сегодня в Международном детском центре «Артек» открылись Всеукраинские сборы лидеров ученического самоуправления. В мероприятии также участвуют победители всеукраинских конкурсов на лучшую модель школьного самоуправления. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Целью сборов является подписание соглашений о сотрудничестве между областными советами школьного самоуправления. Лидеры школ также обменяются опытом относительно организации внеклассной жизни школ и работы органов самоуправления. Со 2 по 23 сентября самые активные школьники примут участие в деловых играх, практических занятиях по самоуправлению, мастер-классах. В программе также конкурсные и развлекательные программы, презентации, спортивные соревнования.