Адвокат Климентьева заявляет, что обыск в его доме связан с делом журналиста

Адвокат газеты «Новый стиль», где работал исчезнувший журналист Василий Климентьев, Вячеслав Измайлов заявляет, что в его квартире незаконно происходит обыск. Об этом он заявил журналистам, собравшимся перед квартирой, через домофон, пишет Украинская правда. По его словам, обыск происходит по делу Протоса. Однако сам Измайлов связывает обыск с делом об исчезновении журналиста Климентьева. «Это повод, чтобы изъять документы по делу Климентьева», - заявил Измайлов. Напомним, сегодня, 2 сентября, представители правоохранительных органов в штатском в сопровождении «Беркута» заблокировали Измайлова с семьей в его собственной квартире.