СБУ «накрыла» нелегальную контору связи, действующую по всей Украине

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность организованной преступной группировки, причастной к несанкционированному вмешательству в работу национальной системы связи и нанесению значительных экономических убытков государству и ведущим отечественным операторам мобильной связи. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СБУ. Преследуя цель - получение сверхвысоких прибылей, организаторы группы создали разветвленную, хорошо законспирированную сеть по всей Украине, которая насчитывала более 20 участников – граждан Украины, в основном, молодых людей с высшим техническим образованием. Используя Интернет, специализированные программно-аппаратные комплексы и технологию ІР-телефонии, они незаконно предоставляли услуги международных телефонных переговоров, что приводило к искажению процесса обработки информации на центральных телекоммуникационных серверах ведущих операторов связи Украины. Такие действия нанесли национальной отрасли телекоммуникаций серьезный ущерб. Ежемесячно злоумышленники изменяли трафик международных телефонных разговоров длительностью приблизительно 3,5-4 млн минут, которые не учитывались в установленном порядке как поступившие из-за границы. Таким образом, в государственный бюджет ежемесячно не поступало около миллиона гривен соответствующих обязательных платежей. 31 августа с.г. СБУ провела спецоперацию в разных регионах Украины по обезвреживанию преступной схемы, в результате чего фигуранты были пойманы «на горячем» во время осуществления непосредственного обслуживания технических площадок, с помощью которых осуществлялись противоправные действия. В помещениях, которые использовались правонарушителями, сотрудники СБУ изъяли высокотехнологическое телекоммуникационное оборудование стандарта GSM общей стоимостью свыше 350 тыс. долларов США. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 361 КК Украины (несанкционированное вмешательство в работу сетей телекоммуникаций). Ведется следствие, по результатам которого виновные будут привлечены к уголовной ответственности.