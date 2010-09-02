ООН назвала ситуацию в Конго геноцидом

ООН признала действия руандийской армии на территории Демократической республике Конго (ДРК) геноцидом. Такое определение присутствует в докладе Организации Объединенных Наций, который будет опубликован в октябре, пишет «Би-би-си». Как отметил глава комитета по правам человека ООН, публикация отчета стала возможной после того, как причастные к докладу государства смогли дать в его отношении свои комментарии. В докладе расследуется конфликт в ДРК с 1993 по 2003 годы. В документе говорится, что руандийская армия, в которой доминирует племя тутси, убила десятки тысяч этнических хуту. После геноцида в Руанде в 1994 году тысячи хуту бежали в Заир, как тогда называлась ДРК. Жертвами руандийского геноцида стали около 800 тысяч представителей народности тутси и умеренных хуту.