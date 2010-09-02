Задержан коммерческий директор клуба «Хромая лошадь»(ВИДЕО)

В Испании задержан бывший коммерческий директор сгоревшего в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин. Как сообщают «Вести.ru». Мрыхин является совладельцем «Хромой лошади». Бывший директор был объявлен в международный розыск несколько месяцев назад. Интерпол передал информацию о задержании фигуранта дела в Генпрокуратуру РФ, где должен решаться вопрос о дальнейших процессуальных действиях в отношении обвиняемого. Напомним, Константин Мрыхин является фигурантом по делу о беспрецедентном пожаре 5 декабря 2009 года, унесшем жизни 156 человек. После пожара Мрыхин бежал из России и укрылся в Барселоне, чтобы избежать возможного наказания. В России Мрыхина заочно обвинили в том, что в составе организации он оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли тяжкий вред здоровью или гибель людей. Он – не единственный обвиняемый в деле о пожаре, но его дело выделено в отдельное производство. Кроме него обвиняются еще 8 человек: управляющие, пожарные инспекторы и два посетителя. Материалы их дел на днях будут переданы в суд.