В Волгоградской области начались пожары

В четырех районах Волгоградской области горят 113 жилых домов и нежилых строений. По предварительной информации, обнаружено тело одного погибшего, сообщает ИТАР-ТАСС. «Погибший мужчина обнаружен в сгоревшем доме на хуторе Величкин Даниловского района. В этом районе горит лес на площади 30 га, есть угроза распространения огня на райцентр Даниловку», - сообщила замруководителя пресс-службы облуправления МЧС Елена Родионова. По ее словам, наиболее опасная обстановка с пожарами из-за сухой и ветреной погоды сложилась еще в трех районах области - Котовском, Руднянском и Жирновском. Напомним, из-за сильного ветра сегодня в городе Волжском произошел обрыв линии электропередачи. Большая часть города, в котором проживают около 400 тыс человек, до сих пор остается без энергоснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы.