ВБ выделил для пострадавших от наводнения в Пакистане 1 млрд долл.

Всемирный банк повысил до одного миллиарда долларов сумму, выделенную на поддержку пострадавших от наводнения в Пакистане людей, пишет «Би-би-си». Между тем, Международный Валютный Фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану 450 миллионов долларов. Ранее Международный Красный Крест выступил с заявлением о том, что среди пакистанцев растет недовольство по отношению к работникам этой гуманитарной организации из-за того, что люди находятся на грани отчаяния. Дважды сотрудники МКК были вынуждены прекратить раздачу гуманитарной помощи из-за негодования возмущенной толпы.