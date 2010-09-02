«ХАМАС» обещает продолжить нападения на израильтян

Радикальная палестинская группировка «ХАМАС» угрожает Израилю новыми нападениями, сообщает радио «Свобода». Представитель «ХАМАСа» Сами Абу Зухри заявил сегодня, что «сопротивление против оккупации будет длиться и в дальнейшем». Заявление было сделано в день, когда в Вашингтоне начинается новый круг мирных переговоров между Израилем и Палестинской автономией. «ХАМАС», который контролирует полосу Газы, выступает против переговоров. Напомним, боевое крыло «ХАМАС» «Бригады Иззэддина аль-Кассама» взяло на себя ответственность за обстрел автомобиля с израильскими номерами, в результате чего ранения получили двое граждан Израиля. А перед этим «ХАМАС» взяло на себя ответственность за убийство четверых израильских граждан 31 августа.