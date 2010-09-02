В Мексиканском заливе взорвалась нефтеплатформа

На нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Первым о взрыве на нефтеплатформе сообщил экипаж коммерческого вертолета, пролетавшего в районе ЧП. Это произошло в четверг, 2 сентября, около 9:30 по местному времени. По состоянию на данный момент в районе ЧП наблюдается дым. К месту взрыва направлены семь спасательных вертолетов, два самолета и четыре судна. Как отмечает луизианский телеканал WDSU, взорвавшаяся буровая вышка принадлежит хьюстонской компании Mariner Energy. В момент взрыва, по данным канала, на нефтеплатформе находились 13 человек. После взрыва они оказались в воде. Один из них числится пропавшим без вести. По данным CNN, все люди, работавшие на вышке, обнаружены, но пока не извлечены из воды. По информации американской береговой службы, вышка, на которой произошел взрыв, расположена в 130 километрах к югу от залива Вермилион у побережья Луизианы. Как отмечает AP, это сравнительно недалеко от нефтеплатформы BP Deepwater Horizon, взрыв на которой привел к самой масштабной экологической катастрофе в истории США.