Из-за Азарова ривненские чиновники получили выговор

Председатель Ривненской облгосадминистрации Василий Берташ объявил выговоры двум своим заместителям Юрию Кичатому и Алексею Губанову, а также начальнику областного управления образования Ивану Ветрову, за плохую подготовку к учебному году школы в селе Познань Рокитновского района, пишет УНИАН. Такое решение стало результатом критики на заседании правительства премьер-министром Украины Николаем Азаровым ситуации вокруг школы в этом селе. В прошлом году часть учебного заведения в селе Познань сгорела и дети доучивались в уцелевших и приспособленных помещениях. А накануне нынешнего первого сентября родители предупредили, что не пустят своих детей на занятия, пока не увидят строительства нового заведения. Позже премьер выслушал аргументы ривненской власти, он также узнал, что строительство новой школы начато и признал, что власть сработала нормально. Азаров также посодействовал в выделении на строительство новой школы почти двадцати девяти миллионов гривень из резервного фонда Кабмина.