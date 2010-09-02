На Донеччине волки нападают на людей

В селе Ульяновка Донецкой области бешеная волчица напала на двух парней. В связи с этим объявлен карантин - всех домашних животных внепланово прививают против бешенства, а бродячих - отстреливают. Такие чрезвычайные меры здесь принимают впервые за последние 30 лет, сообщают «Подробности». Глава сельсовета рассказывает, что случаи нападения больных зверей на людей и домашних животных здесь редкость. Последний был 30 лет назад. На днях Донецкая область получит 300 тысяч доз для профилактики бешенства. Лекарство разбрасывают в лесах два раза в год - весной и осенью. Но волки и лисы продолжают болеть. Ветеринары говорят - из-за отсутствия денег долгое время профилактика почти не проводилась. А для получения эффекта это нужно делать минимум 5 лет подряд.