В Мексиканском заливе опять разлилась нефть

След нефтяной пленки длиной около одной мили появился в водах Мексиканского залива на месте взрыва буровой вышки компании Mariner Energy, сообщает «Би-би-си». Первая информация о взрыве на буровой вышке поступила около 9:30 утра по местному времени. 13 работников нефтяной платформы в результате взрыва оказались сброшенными в воду, чуть позже они были спасены. Семь вертолетов, два самолета и четыре судна из штатов Луизиана, Техас и Алабама направились к месту происшествия, однако поступают сообщения о том, что потушить пожар пока не удается.