Ураган «Эрл» снизил степень опасности

Ураган «Эрл» ослаб с четвертой до третьей категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщили в Национальном центре прогнозирования ураганов США (NHC). Максимальная скорость ветра урагана составляет около 205 километров в час. В связи с приближением урагана режим ЧС действует на территории штатов Северная Каролина, Виргиния и Мэриленд. Ранее власти распорядились начать эвакуацию туристов и жителей острова Окракок, расположенного на западе штата, сообщает «Газета.ru». Напомним, сейчас «Эрл» находится примернов 395 километрах к югу от мыса Гаттерас в Северной Каролине и движется в северо-западном направлении.