Прокуратура Таиланда сняла часть обвинений против Бута

Генеральная прокуратура Таиланда решила снять часть обвинений против россиянина Виктора Бута, ожидающего в таиландской тюрьме экстрадиции в США. Запрос в суд о снятии с Бута последних обвинений направил в четверг, 2 сентября, прокурор департамента по международным делам генпрокуратуры Таиланда Сопхон Касемпибоончай. Таиландская прокуратура уже уведомила своих американских коллег о намерении добиваться отмены последних обвинений против Бута для его скорейшей экстрадиции. В то же время в прокуратуре Таиланда заявили, что не могут гарантировать успешный исход своих попыток. Речь идет о новой порции обвинений, предъявленных Буту весной 2010 года. Тогда, чтобы упрочить свои позиции в деле против Бута, США предъявили ему дополнительные обвинения - в мошенничестве и отмывании денег, сообщает Lenta.ru. Напомним, 20 августа Апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать Бута в США, однако вскоре стало известно, что его высылка откладывается из-за того, что он находится под следствием по новой группе обвинений.