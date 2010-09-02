В Подмосковье горит спортивный клуб

В Одинцовском районе Подмосковья горит «Спортингклуб Москва». Спорткомплекс расположен на 33-м километре Минского шоссе. Огонь охватил 1500 кв. метров элитного спортивного заведения. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного около 20.00 по местному времени. Огонь быстро распространялся, под угрозой оказались прилегающие к спортивному комплексу здания. Все посетители и администрация заведения были немедленно эвакуированы, сообщает «Газета.ru». На месте работают все оперативные службы города Одинцово.