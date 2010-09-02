В Саратовской и Волгоградской областях сгорело 342 дома

В результате природных пожаров, охвативших несколько районов Волгоградской и Саратовской областей, сгорели 474 постройки, из которых 342 являются жилыми домами, сообщили в пресс службе южного регионального центра МЧС РФ. Эти цифры касаются 15 поселков двух областей, подчеркнула начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова, информирует Би-Би-Си Напомним, пожары в нескольких районах Волгоградской области начались после того, как искры, возникшие при обрыве линии электропередачи (ЛЭП), попали на сухую траву.