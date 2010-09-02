Сборная России по баскетболу выиграла у Греции

В четверг в Турции проходят матчи группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Сборная России по баскетболу одержала четвертую победу на чемпионате мира 2010 года в Турции. В заключительном матче группового этапа подопечные Дэвида Блатта обыграли национальную команду Греции со счетом 73:69, сообщает Lenta.ru. Россия обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира еще до матча с греками. Но благодаря победе над Грецией россияне заняли второе место в группе C и сыграют в 1/8 финала с третьей командой группы D. На данный момент расклад в группе D таков, что россиянам предстоит играть в 1/8 финала ЧМ с Испанией - действующим чемпионом мира и Европы.