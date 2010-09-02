В Харькове откроются четыре почетных консульства

В Харькове откроются два новых консульства иностранных государств – Чехии и Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия Сапронова. По его данным, сегодня в Харьковской области работают, в частности, генеральные консульства Республики Польша и России, почетные консульства Австрии, Словении и Казахстана, передает УНИАН. «До конца 2010 года мы откроем еще два представительства почетных консульств - Чехии и Словакии», - сказал Сапронов. Он сообщил также, что в первой половине 2011 года в Харькове планируется открыть еще два почетных консульства - Черногории и Эстонии.