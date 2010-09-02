Эвакуированы все жители сгоревшего в Волгоградской области села

Около 100 строений, в том числе, 46 жилых домов, сгорели в результате пожара в селе Александровка в Волгоградской области, все жители эвакуированы, сообщил источник в областной администрации. «Все жители эвакуированы. Часть жителей находятся в пункте временного размещения, часть - у родственников. Организовано питание», - сказал источник, сообщает «Газета.ru». Информации о пострадавших среди жителей села пока нет. Напомним, в результате природных пожаров, охвативших несколько районов Волгоградской и Саратовской областей, сгорели 474 постройки, из которых 342 являются жилыми домами.