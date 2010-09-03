В Дагестане обстрелян военный вертолет

Неизвестные в четверг вечером обстрелял военный вертолет, пролетавший над Цумадинским районом Дагестана, пострадавших нет, сообщил представитель правоохранительных органов района. «Военный вертолет выполнял плановый полет над горно-лесным массивом Цумадинского района, когда с земли неизвестные открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал, летчику увели машину из зоны нападения», - сообщил источник. По его словам, в настоящее время выясняются все подробности происшествия, с утра пятницы к работе приступит оперативно-следственная группа, сообщает «Газета.ru».