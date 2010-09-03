В Мексике за год изъяли 43 тонны наркотиков

С сентября 2009 года мексиканские власти изъяли 2170 тонн марихуаны, 22 тонны семян конопли, 13 тонн метамфитаминов, 4,5 тонны семян опийного мака, 2 тонны кокаина и 94 килограмма героина, заявил министр обороны Мексики Гильермо Гальван. Кроме этого, в ходе операций по борьбе с наркоторговлей за год были задержаны более 8300 наркоторговцев, среди которых несколько известных наркобаронов, добавил министр. Армия Мексики насчитывает около 250 тысяч военных, около 55 тысяч из них участвуют в войне с наркомафией, объявленной в декабре 2006 года президентом Фелипе Кальдероном, сообщает Би-Би-Си. По официальным данным, в ходе этой войны уже погибли более 28 тысяч человек.