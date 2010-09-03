Ураган «Эрл» превышает по размерам Калифорнию

Приближающийся к побережью США ураган «Эрл» разрастается и уже превышает по своим размерам штат Калифорния, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида). В настоящее время диаметр циклона составляет 288 км и продолжает расти, указывают метеорологи. При этом ученые отмечают, что ураган несколько ослабел и перешел в третью категорию, которая, однако, считается чрезвычайно опасной. Скорость ветра «Эрла» сейчас составляет 200 км в час. Эпицентр урагана находится в 392 км юго-восточнее мыса Хаттерас (штат Северная Каролина). Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 30 км в час. Как ожидается, уже сегодня вечером по местному времени он достигнет мыса Хаттерас, сообщает Newsru. Напомним, губернаторы Северной Каролины, Вирджинии и Мэриленда объявили днем ранее в своих штатах чрезвычайное положение в связи с приближением «Эрла», который, достигнув мыса Хаттерас, не пойдет дальше на материк, а двинется в северном направлении вдоль густонаселенных районов Восточного побережья США.