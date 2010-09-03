Под Пекином растет гиганская пробка

Гигантская пробка на трассе, соединяющей Пекин и западные регионы Китая, продолжает расти. Длина этой пробки превысила 120 километров. Власти пытаются взять ситуацию под контроль, направляют туда дополнительных регулировщиков, но пока особого эффекта это не дает. Предполагается, что в пробке блокированы сейчас более 10 тыс. машин. Как правило, это тяжелые грузовики с углем, сообщает Utro.ru. Именно с вводом в действие новых крупных угольных шахт связывают появление столь серьезной пробки на трассе, соединяющей Пекин и один из районов внутренней Монголии.