ВР удалила временную заглушку с аварийной скважины

На скважине ВР в Мексиканском заливе, взрыв на которой привел к крупнейшему разливу нефти, снята временная заглушка, установленная в середине июля, сообщил руководитель операции по ликвидации последствий аварии адмирал Тэд Аллен. Подчеркивается, что это необходимо было сделать для подъема части оборудования, находящегося на морском дне, и как часть общего плана по установке впоследствии постоянной заглушки, сообщает Би-Би-Си. Специалисты утверждают, что новые выбросы нефти маловероятны, тем не менее, вокруг платформы находится несколько судов, готовых начать очистку залива в случае необходимости.