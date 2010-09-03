Работники метро Лондона назначили забастовку на 6 сентября

Работники лондонского метрополитена начнут 6 сентября серию масштабных забастовок. Рабочие протестуют против сокращения рабочих мест, сообщает «РСН». Согласно заявлению профсоюзов в Лондоне, переговоры с руководством закончились провалом. Как ожидается, акцию начнут 10 тысяч членов профсоюза - ремонтный и эксплуатационный персонал. Следующие круглосуточные акции протеста запланированы на 3 октября, 2 и 28 ноября. О масштабах забастовки и о том, как будет организована работа лондонского транспорта во время ближайшей забастовки, пока ничего не известно.