Ураган «Эрл» ослабел до второй категории опасности. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида). В настоящее время скорость ветра «Эрла» несколько снизилась и составляет 176 км в час. Эпицентр урагана находится примерно в 200 км южнее мыса Хаттерас (штат Северная Каролина). Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 30 км в час, сообщает Lenta.ru. Между тем жители штата Северная Каролина уже начали ощущать на себе приближение урагана «Эрл». На прибрежных островах пошел проливной дождь и поднялся сильный ветер, который, однако, пока не имеет ураганной мощи. Кроме того, в регионе наблюдается сильный шторм. Высота прибрежных волн составляет порядка 3 метров.