NASA готовит экспедицию к Солнцу

NASA приступает к проекту под названием Solar Probe Plus, который предусматривает отправку космического зонда для изучения светила с самого близкого в международной космонавтике расстояния - 6,4 млн км. Старт научного аппарата, как предполагается, состоится «не ранее 2018 года», информировало космическое ведомство США. Оно называет предстоящую экспедицию «беспрецедентной». Зонду размером с автомобиль предстоит буквально погрузиться в верхний слой атмосферы Солнца и таким образом получить возможность изучить объекты и процессы, недоступные ни одному другому космическому аппарату или инструменту, сообщает Newsru. В 2009 году NASA предложило исследователям сформулировать направления работы в рамках Solar Probe Plus. Из 13 рассмотренных предложений было отобрано пять. Расходы на их предварительный анализ, разработку и тестирование приближаются к 180 млн долларов.