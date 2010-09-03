В Волгоградской области сгорели 500 домов

В Волгоградской области в результате пожаров уничтожено, по предварительным данным, 502 строения, в том числе 380 жилых домов. Об этом утром 3 сентября сообщается на сайте областного управления МЧС РФ. Из сообщения следует также, что в регионе сохранился по меньшей мере один очаг возгорания: лес горит в 10 километрах от поселка Рудня Руднянского района. По последним данным, от огня пострадали 12 человек (ранее сообщалось о 19-ти пострадавших), сообщает Lenta.ru. Напомним, ранее сообщалось, что лес горит по меньшей мере в восьми местах в четырех районах - Даниловском, Котовском, Руднянском и Жирновском.