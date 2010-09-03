Чрезвычайное положение в Тольятти: огонь подобрался к АЗС (ВИДЕО)

В Тольятти охвачено огнем больше 200 га леса. На место тушения вызваны дополнительные бригады из Самары, рано утром на подмогу прибыл вертолет МЧС МИ-8. Пожар приблизился к заводу «Автовазагрегат», АЗС и городскому кладбищу. Об этом сообщают российские СМИ. Согласно сообщениям, горит верховой и низовой лес. Из-за сильного ветра есть угроза распространения огня на находящиеся рядом АЗС и многочисленные придорожные кафе. По словам представителей МЧС, ситуация сложная, однако трассу федерального значения, у которой начался пожар, решено открыть. В окрестностях Тольятти введен режим чрезвычайной ситуации. Напомним, пожар начался поздно вечером в четверг в сосновом лесу, расположенном по обе стороны трассы Москва - Челябинск. Причиной возгорания стал обрыв ЛЭП. Лес по направлению к городу выгорел, начиная от стелы «Тольятти». К тушению огня привлечены два вертолета и военные.