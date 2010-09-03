Сегодня утром взорвали здание МВД Таджикистана

Мощный взрыв произошел рано утром 3 сентября в здании регионального управления МВД Таджикистана в городе Худжанд. По предварительным данным, есть погибшие и минимум 12 раненых. Очевидцы происшествия утверждают, что жертв несколько, сообщает ТСН. Взрывной волной были выбиты стекла в близлежащих домах, также повреждено здание супермаркета, расположенного рядом. После инцидента в двухэтажном здании начался пожар. Сейчас там работают пять пожарных бригад, машины скорой помощи, здание окружено милицией. К месту происшествия прибыла оперативно-следственная бригада Согдийского областного управления МВД, а также руководители силовых структур области. Как сообщалось ранее, вчера председатель Госкомитета национальной безопасности Хайриддин Абдурахимов и все его заместители подали в отставку.