Смертная казнь как индикатор безразличия

По крайней мере, таковы результаты «Всемирного рейтинга миролюбивости» (Global Peace Index), подготовленного экономическим подразделением The Economist и Австралийским институтом мировой экономики. Сегодня Украина опережает США, Грузию и соседнюю Россию, а в 2008-м наша страна была на две позиции ниже. Такая позитивная динамика, кстати, достижение, ведь в основе рейтинга – оценка разных государств по 24 показателям. Среди них: количество войн, в которых участвовала страна, внутренние конфликты, отношения с соседями, оценка уровня преступности, политическая стабильность и многое другое. То, что Украина прогрессирует, приятно. Но радоваться рано, нам ведь есть к чему стремиться, например, до наименее конфликтных и дружелюбных Новой Зеландии, Дании и Норвегии нам еще очень далеко.

Кстати, возможно, обнадеживающий рейтинг подтверждают и результаты одного из исследований Института Горшенина, согласно которым снизилось количество украинцев, поддерживающих идею о возвращении смертной казни. Всего 42,7% наших сограждан выступают за то, чтоб опасных преступников карали смертью. Но неужели этого мало? Все познается в сравнении – в 2007 году исследование, проведенное тем же Институтом Горшенина, показало совсем иные цифры: 58,7% украинцев считали уместным вернуть смертную казнь в качестве наказания за тяжкие преступления. Впрочем, около 35% опрошенных считают, что ни в коем случае нельзя прибегать к подобным мерам (в 2007 году таковых было чуть больше 26%). О чем свидетельствует подобная статистика? О том, что украинцы действительно стали более терпимы, миролюбивы, склонны прощать?

«Моя хата с краю»

Вообще-то, ситуацию можно трактовать по-разному. Некоторые психологи убеждены: чем выше уровень страха, неуверенности, незащищенности, тем агрессивнее люди в мыслях своих и в действиях. В таком случае на первый план выходят инстинкты – толпа жаждет удовлетворить чувство мести, видеть суровые наказания, найти «козлов отпущения». В подобных случаях люди не задумываются над тем, имеет ли право государство лишить жизни преступника. Они отвечают «да». Поскольку количество сторонников смертной казни в Украине снижается, возникает вопрос, в самом ли деле украинцы сейчас, особенно в условиях экономического, набившего оскомину, кризиса, чувствуют себя более уверенными в будущем и защищенными? Отнюдь. В обществе налицо все признаки депрессии: потеря интереса к жизни, пессимизм, заниженная самооценка и общая пассивность поведения. У людей банально опускаются руки.

Психолог Юлия Борисова, считает, что ключевой тут и является именно повсеместная пассивность. «Согласитесь, Украину и правда можно назвать страной миролюбивой: к счастью, у нас нет терроризма, мы предпочитаем худой мир, а не добрую ссору, – говорит психолог. – С одной стороны, это наша национальная черта «моя хата с краю», ни о чем слышать не хочу, и голову в песок. С другой – в украинцах все меньше веры в то, что они могут влиять на ход своей жизни. Заметьте, своей! Чего уж говорить о политике государства. Кроме того, люди стали более черствыми. Если с экранов мы каждый вечер наблюдаем убийства, жестокость, то что нас в реальности может поразить настолько, что мы скажем себе: «Да за такие зверства «вышку» давать надо». Украинцы равнодушны, каждый в своих заботах. Мне кажется, уменьшение количества приверженцев идеи о возвращении смертной казни свидетельствует только о том, что всерьез об этой проблеме мало кто думает. И это совершенно не значит, что мы стали склонны к всепрощению».

Кроме того, свою роль сыграла государственная политика. Со всех сторон мы слышим о том, что высокоразвитые государства отказались от этого «зверства». Да и вообще, больше половины стран мира не используют необратимой меры наказания. А украинцы ведь так стремятся стать частью истинной Европы, если не по уровню жизни, то хотя бы в морально-этическом плане. Но там казнить преступников (даже маньяков, убийц, насильников) не принято! К тому же, пожизненное заключение – тоже очень серьезно, более того, возможно, страшнее казни будет!

Учитывая все это, больше половины украинцев на вопрос, «а нужно ли вернуть смертную казнь», отвечают «нет». При этом многие убеждены, что смерть – это избавление для некоторых преступников, а они подобной «милости» не заслужили. Пусть лучше медленно сходят с ума в камере. Да и государство, хоть на шаг, но приблизится к Европе.

Статистический обман

Надо сказать, не все убеждены в том, что результаты исследования отображают реальные настроения украинцев. Некоторые специалисты говорят, что статистика далеко не всегда объективна. Те же соцопросы не только показывают картинку общественного мнения, но и частично формируют его.

Юрист Василий Подлесный считает, что статистические данные обычно преследуют какую-то цель. «Говорят, есть ложь обычная, ложь изысканная, а есть универсальная – это статистика. Социологическое исследование – большая работа, которую кто-то оплачивает, – уверяет он. – У нас кто платит, тот «общественное мнение» и заказывает. Возможно, есть исключения из этого правила. Но лично я не могу поверить, что больше половины украинцев – либо противники высшей меры наказания, либо сомневающиеся. Опросите своих знакомых, и 8 из 10 скажут, что за некоторые преступления надо карать именно так. Возможно, в этом случае мы будем не вправе говорить о «репрезентативности выборки».

Но допустив, что вышеупомянутое исследование все же относится к исключениям, правозащитник пришел к выводу, что люди просто не доверяют власти, в том числе и судебной. «Ни для кого не секрет, что в Украине правосудие далеко не всегда на стороне того, кто прав. Может, потому люди и против смертной казни, что у нас «под прицел» порой попадает не виновный, а тот, кто подходит на роль козла отпущения», – продолжает юрист.

«Не убий!»

Известно, что украинцы всегда были богобоязненны. Несмотря на это, в той же Запорожской Сечи – колыбели демократии - убийц карали безжалостно: хоронили вместе с жертвой. На центральные земли Украины этот обычай тоже пришел, но в более «мягкой» форме: преступника на определенное время (иногда на сутки или больше) приковывали к телу убитого или к его гробу. Это все же не смертная казнь – с одной стороны, но с другой – наказание не из легких: не каждый подобное выдержит, не повредившись рассудком. Потому и старались наши предки закон не нарушать.

Сегодня преступников подобными мерами не остановить. Но духовные лица уверены, что наказание они все же понесут. Протоиерей Евгений Сопига, настоятель Покровского собора в Сумской области, считает, что все больше украинцев осознают это. «Хорошо, что сейчас меньше людей поддерживают идею смертной казни, – не сомневается он. – Наверное, они приняли заповедь «Не убий», которая касается всех, даже государства. Давать жизнь, забирать ее, пусть даже у убийцы – это воля Господа, а не людская».

Кстати, вера в то, что каждому воздастся по заслугам, облегчает жизнь и совесть. Певица Мария Бурмака считает, что в связи с этим уменьшилось количество противников высшей меры наказания: «Не думаю, что в большинстве своем наша нация стала добрее – иногда у нас перед глазами примеры просто нечеловеческой жестокости. Скорее всего, люди стали больше уповать на Бога и высшую справедливость, может, появились философские настроения, к тому же, мы не хотим судить».

Психологи объясняют такую ситуацию желанием переложить ответственность и тем, что большинство воспринимают преступников и их жертв как абстрактных личностей. Грустно это признавать, но есть еще одно объяснение – разочаровавшись в государственной справедливости, не доверяя авторитету судей, мы уповаем на Высший Разум.